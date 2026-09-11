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11 сентября, 08:50

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Первый снег выпал на Дальнем Востоке

Видео: MAX/SHOT

Первый снег выпал на Дальнем Востоке, в том числе на вулкане Горелый на Камчатке. Об этом сообщила РИА Новости начальник отдела метеопрогнозов Камчатского гидрометцентра Анна Приходько.

"В этот период понижается температура воздуха, и осадки в виде снега в первую очередь покрывают горные районы. Хотя специальных наблюдений в горах мы не ведем, данное явление является привычным и обыденным", – отметила она.

Вулкан Горелый находится на юге полуострова, примерно в 75 километрах к югу от Петропавловска-Камчатского. По данным вулканологов, он проявляет постоянную фумарольную активность, но для посещения не опасен.

Свое название вулкан получил из-за обилия застывшей черной лавы и следов древних извержений, которые покрывают его склоны и делают похожими на выжженную землю.

Жители Камчатки в соцсетях отмечают, что всего днем ранее в районе Горелого промышляли грибники – это место славится ежегодными урожаями подосиновиков и маслят.

В свою очередь, местные СМИ сообщают, что часть Магаданской области замело, особенно трассу "Колыма" и курортный поселок Талая.

Ранее первым снегом покрылись вершины прителецких гор Алтая. Отмечалось, что последние два года первый снег в этих местах появлялся 4–5 сентября на высоте 1 700–2 000 метров.

До этого снег заметили на севере Чукотского автономного округа. По словам руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова, снег в сентябре возможен также в некоторых регионах Крайнего Севера и Сибири.

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