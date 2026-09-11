11 сентября, 08:59Политика
Силы ПВО за ночь сбили 777 украинских беспилотников
Фото: MAX/"Минобороны России"
Силы противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи перехватили и уничтожили 777 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве отметили, что дроны сбивали с 20:00 10 сентября до 08:00 11 сентября. Все БПЛА относились к самолетному типу.
Беспилотники уничтожили над Брянской, Курской и Белгородской областями, а также:
- Орловской областью;
- Калужской областью;
- Воронежской областью;
- Тульской областью;
- Рязанской областью;
- Липецкой областью;
- Нижегородской областью;
- Саратовской областью;
- Ростовской областью;
- Самарской областью.
Кроме того, дроны сбили над Пермским краем, республиками Марий Эл, Крым и Удмуртией, Черным и Каспийским морями.
Ранее два человека пострадали в результате ракетной атаки ВСУ в Волгограде. Травмы получили двое мужчин, их госпитализировали. Помимо этого, два многоквартирных дома повреждены в Красноармейском районе города. Местные жители могут обратиться в пункт временного размещения, который открыли на территории школы № 64. Кроме того, к поврежденным домам власти подали автобусы для обогрева тех, кто не воспользовался ПВР.