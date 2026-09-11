Силы ПВО за ночь сбили 777 украинских беспилотников

Фото: MAX/"Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи перехватили и уничтожили 777 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что дроны сбивали с 20:00 10 сентября до 08:00 11 сентября. Все БПЛА относились к самолетному типу.

Беспилотники уничтожили над Брянской, Курской и Белгородской областями, а также:



Орловской областью;

Калужской областью;

Воронежской областью;

Тульской областью;

Рязанской областью;

Липецкой областью;

Нижегородской областью;

Саратовской областью;

Ростовской областью;

Самарской областью.

Кроме того, дроны сбили над Пермским краем, республиками Марий Эл, Крым и Удмуртией, Черным и Каспийским морями.

Ранее два человека пострадали в результате ракетной атаки ВСУ в Волгограде. Травмы получили двое мужчин, их госпитализировали. Помимо этого, два многоквартирных дома повреждены в Красноармейском районе города. Местные жители могут обратиться в пункт временного размещения, который открыли на территории школы № 64. Кроме того, к поврежденным домам власти подали автобусы для обогрева тех, кто не воспользовался ПВР.

