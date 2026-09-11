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11 сентября, 08:59

Политика

Силы ПВО за ночь сбили 777 украинских беспилотников

Фото: MAX/"Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи перехватили и уничтожили 777 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что дроны сбивали с 20:00 10 сентября до 08:00 11 сентября. Все БПЛА относились к самолетному типу.

Беспилотники уничтожили над Брянской, Курской и Белгородской областями, а также:

  • Орловской областью;
  • Калужской областью;
  • Воронежской областью;
  • Тульской областью;
  • Рязанской областью;
  • Липецкой областью;
  • Нижегородской областью;
  • Саратовской областью;
  • Ростовской областью;
  • Самарской областью.

Кроме того, дроны сбили над Пермским краем, республиками Марий Эл, Крым и Удмуртией, Черным и Каспийским морями.

Ранее два человека пострадали в результате ракетной атаки ВСУ в Волгограде. Травмы получили двое мужчин, их госпитализировали. Помимо этого, два многоквартирных дома повреждены в Красноармейском районе города. Местные жители могут обратиться в пункт временного размещения, который открыли на территории школы № 64. Кроме того, к поврежденным домам власти подали автобусы для обогрева тех, кто не воспользовался ПВР.

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