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11 сентября, 09:56

Транспорт

"Аэрофлот" изменит расписание из-за ограничений в аэропортах центральной части РФ

Фото: Москва 24

Авиакомпания "Аэрофлот" скорректирует расписание рейсов в связи с временными ограничениями на полеты в аэропортах Центральной России 11 сентября. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

В компании отметили, что ограничения на вылет и прилет воздушных судов действуют в ряде аэропортов. В связи с этим перевозчик переносит время вылета, увеличивает время полета и отменяет некоторые рейсы.

Часть рейсов направлена на запасные аэродромы. Перелет в пункты назначения будет осуществлен после снятия ограничений. Вылет некоторых рейсов с запасных аэродромов может быть отложен из-за необходимости предоставления отдыха экипажу, чтобы не превышать норматив рабочего времени, в соответствии с правилами безопасности полетов.

Пассажиров просят перед выездом в аэропорт проверять статус рейса на онлайн-табло и в разделе "Управление бронированием" на сайте авиакомпании.

Ранее сообщалось, что Россия и Мальдивы обсуждают расширение полетных программ российских авиакомпаний между странами. В настоящее время регулярное сообщение по маршруту Москва – Мале выполняет компания "Аэрофлот". Тем не менее заинтересованность в полетах на Мальдивы проявили и другие российские перевозчики.

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