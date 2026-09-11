Бабье лето в Москве может начаться в середине следующей недели

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Классическое бабье лето начнется в Москве в середине следующей недели, 14–20 сентября. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам синоптика, в начале недели атмосфера станет неустойчивой, возможны небольшие дожди, особенно во вторник, 15 сентября. Ночью температура составит от 7 до 12 градусов, днем – 15–20 градусов. Но уже во второй половине недели потеплеет.

В среду, 16 сентября, в регион придет азорский антициклон, который продержится до выходных. Ночью ожидается от 6 до 11 градусов, возможны туманы и роса. Днем воздух прогреется до 18–23 градусов, а листва начнет желтеть.

"Вторая половина недели будет очень комфортной и, как положено по народному календарю в середине сентября, начнется настоящее классическое бабье лето", – отметил Тишковец.

Ранее ученые заявляли, что в среднем ежегодно в столичном регионе может формироваться около 7,5 смерча. При этом примерно два из них способны достигать второй категории и выше. Рекордное для региона количество смерчей зафиксировали в 2024 году, тогда в Московской области зарегистрировали 13 таких явлений. Порывы ветра могут достигать 50 метров в секунду.

