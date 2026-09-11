11 сентября, 08:16Общество
До 19 градусов тепла ожидается в Москве 12 сентября
Фото: foto.mos.ru
Облачная погода без осадков и до 19 градусов тепла ожидается в Москве в выходные. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По словам синоптика, 12 сентября атмосферное давление немного подрастет, ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Небольшой очаговый дождь возможен лишь на севере Подмосковья. Ночью столбики термометров покажут плюс 9–12 градусов, днем – плюс 16–19.
В ночь на 13 сентября небо прояснится, воздух остынет до плюс 6–9 градусов. В низинах будет стелиться туман с ухудшением видимости менее одного километра.
Днем, по мере приближения циклона, небо "немного нахмурится", за исключением запада и севера Московской области. Существенных осадков не ожидается. Температура поднимется до плюс 16–19 градусов, что на три градуса выше нормы, отметил Тишковец.
Ранее сообщалось, что ночь с 8 на 9 сентября в Москве стала самой холодной с начала мая. Минимальная температура на метеостанции ВДНХ составила 5,1 градуса. На других метеостанциях мегаполиса ночью было от 8,4 градуса до 3,4 градуса.