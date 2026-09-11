Посольство РФ опровергло информацию о 500 застрявших туристах из РФ в Тибете

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Информация о том, что почти 500 российских туристов якобы оказались заблокированы на горе Кайлас в Тибете из-за схода селя, не соответствует действительности. Об этом сообщило посольство РФ в КНР со ссылкой на власти Тибетского автономного района.

В диппредставительстве отметили, что, по данным местных властей, в округе Нгари, где расположена гора, сходов селевых потоков не зафиксировано. Паломники и туристы продолжают пешие маршруты вокруг Кайласа.

Завершившие путешествие иностранные туристы организованно покидают Тибет через сухопутные и воздушные пункты пропуска. В посольстве также подчеркнули, что за последние несколько дней никто из находящихся в Нгари россиян не обращался в диппредставительство за помощью.

Сель сошел со стороны Непала 26 августа. В этот же день в Непале произошло вызванное землетрясением и последовавшим за ним оползнем наводнение. После были зафиксированы серьезные разрушения в округе Расува. Там же 28-го числа из берегов вышло подпрудное озеро.

По последним данным, в результате оползня погибли 1 355 человек. Пропавшими без вести числятся около 4,8 тысячи человек.