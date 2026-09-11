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11 сентября, 09:30

Экономика

В РФ запущена программа льготного кредитования для пострадавших от атак на Wildberries

Фото: depositphotos/stasokulov

Минэкономразвития, Банк России и Корпорация МСП запустили программу льготного кредитования для малых и средних предприятий, пострадавших в результате атак на объекты группы "РВБ" (Объединенная компания Wildberries&Russ). Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Совокупный лимит программы составляет 50 миллиардов рублей. Предприниматели смогут получить от 500 тысяч до 500 миллионов рублей на пополнение оборотных средств и текущие расходы. Срок кредита – полтора года.

Ставка по программе равна ключевой ставке Банка России плюс 3%. При недостатке залогового обеспечения бизнесу доступны "зонтичные" поручительства Корпорации МСП.

Первые банки-участники начнут выдавать кредиты с 11 сентября. Полный перечень кредитных организаций опубликован на сайте Корпорации МСП, однако о старте выдачи в конкретном банке необходимо уточнять непосредственно в самой организации.

В августе 2026 года кабмин утвердил меры поддержки бизнеса, пострадавшего из-за атак БПЛА на объекты Wildberries, а также меры по сохранению работы самой компании.

Они предусматривают отсрочку по налогам и страховым взносам, приостановку налоговых проверок и проверок правильности исчисления и уплаты взносов. Поддержку получат юридические лица и индивидуальные предприниматели, сумма ущерба которых превышает 5% годового дохода.

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