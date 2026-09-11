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11 сентября, 12:35

Шоу-бизнес

В Казахстане опровергли информацию о подаче заявки на "Евровидение-2027"

Фото: ТАСС/EPA/HANNIBAL HANSCHKE

Государственная телерадиокомпания Казахстана "Хабар" не подавала заявку на участие в конкурсе "Евровидение-2027". Об этом сообщили РИА Новости в компании.

Ранее СМИ писали, что Европейский вещательный союз (EBU) отклонил заявку "Хабар" на участие в конкурсе. Причиной называлось то, что Казахстан находится за пределами Европейской вещательной зоны, не является членом Совета Европы и не имеет статуса наблюдателя при этой организации.

В агентстве официально опровергли эти сведения. В телерадиокомпании отметили, что переговоры по этому вопросу не ведутся, проведение национального отбора также не планируется. В подтверждение своей позиции в организации привели хронологию взаимодействия с EBU.

В частности, 4 июля 2025 года "Хабар" направил в союз письмо с просьбой рассмотреть возможность участия Казахстана в "Евровидении-2026" и изменения статуса агентства. В ответе от 29 января 2026 года EBU сообщил, что участие Казахстана в конкурсе 2026 года невозможно в связи с действующими требованиями организации.

В компании добавили, что "Хабар" сохраняет статус ассоциированного члена EBU и продолжает сотрудничество с союзом в рамках утвержденных форматов.

"Евровидение-2027" пройдет в Болгарии. Полуфиналы конкурса запланированы на 11 и 13 мая 2027 года, финал – на 15 мая.

В 2026 году победительницей юбилейного, 70-го музыкального конкурса, который прошел в Австрии, стала болгарская певица Дара. Ее композиция Bangaranga набрала 516 баллов, что на 173 балла больше результата конкурента из Израиля, который стал вторым. Третье место заняла Румыния.

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