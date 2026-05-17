Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 мая, 09:58

Культура

Болгарская певица Дара стала победительницей "Евровидения-2026"

Фото: Getty Images/picture alliance/Jens Büttner

Юбилейный 70-й музыкальный конкурс "Евровидение" прошел в Австрии. Его победительницей стала болгарская певица Дара, сообщило Болгарское национальное телевидение.

Ее композиция Bangaranga набрала 516 баллов, что на 173 балла больше результата конкурента из Израиля, который стал вторым. Третье место заняла Румыния.

"Я чувствую себя прекрасно, но не понимаю, что происходит. Моя работа – быть на сцене, исполнять песню, открывать свое сердце, излучать свет и любовь, остальное – это баллы. Я не могу поверить в происходящее!" – отметила Дара.

Певица стала первой в истории победительницей конкурса от Болгарии. В число ее наиболее известных треков входят Thunder, Call Me и Mr. Rover. В 2021 и 2022 годах исполнительница была наставником в проекте "Голос Болгарии".

"Евровидение–2026" проходило в Вене 12, 14 и 16 мая.

При этом в 2026 году Испания, Исландия, Ирландия, Нидерланды и Словения отказались от отправки своих исполнителей на "Евровидение" из-за участия в нем Израиля. Организаторы мероприятия подвергались давлению с требованием запретить стране участвовать в конкурсе как в 2024, так и в 2025 году на фоне продолжающейся конфликта в Газе.

Победитель "Евровидения"-2024 исполнитель Nemo из Швейцарии отказался от награды из-за допуска к конкурсу Израиля. Он отметил, участие израильского представителя в конкурсе свидетельствует о противоречии между идеалами "Евровидения" и решениями Европейского вещательного союза.

Читайте также


культураза рубежом

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика