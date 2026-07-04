Число пострадавших при подрыве мины в курском Рыльске возросло до 6 человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Количество человек, которые получили ранения в результате взрыва мины возле здания администрации Рыльского района в Курской области, выросло до 6. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн в мессенджере MAX.

По словам Хинштейна, в больнице находятся глава района Владимир Ковальчук, директор управления хозяйственного обслуживания Сергей Беседин, а также начальник управления культуры и специалист отдела ГО и ЧС. Еще двое пострадавших – 55-летний и 63-летний мужчины – будут наблюдаться амбулаторно.

Машина с сотрудниками администрации района подорвалась на мине в Курской области утром 3 июля. Хинштейн заявлял, что взрывчатка, установленная украинскими вооруженными формированиями с помощью БПЛА, сработала дистанционно.

В результате Ковальчук получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ног. Его состояние оценивается как средней степени тяжести, которое приближено к тяжелому. У Беседина, который находился за рулем в момент взрыва, выявили непроникающее ранение живота и повреждение осколками бедра.

Начальник управления культуры и специалист отдела ГО и ЧС, которые стояли на крыльце здания в момент ЧП, от взрывной волны получили акубаротравму и слепые осколочные ранения верхних и нижних конечностей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о теракте. Сотрудники СК выясняют все обстоятельства случившегося и устанавливают всех причастных к преступлению.

