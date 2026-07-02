Девять пострадавших доставлены в больницы после удара ВСУ по автобусу в ЛНР

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Девять пострадавших были госпитализированы в больницы ЛНР после удара ВСУ по маршрутному такси в Лисичанске. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"В больницы ЛНР госпитализированы девять пострадавших при ударе БПЛА укронацистов по маршрутному такси в Лисичанске, трое из них в тяжелом состоянии. Все они получают всю необходимую медицинскую помощь", – приводит РИА Новости слова Кузнецова.

Он добавил, что еще трое пострадавших получили амбулаторную медицинскую помощь.

Об атаке ВСУ на автобус в Лисичанске стало известно вечером 2 июля. Транспорт был атакован в то время, когда люди возвращались домой с работы. По словам главы ЛНР Леонида Пасечника, всего в результате удара пострадали 12 человек.

Кроме того, БПЛА нанесли удар по гражданским грузовым автомобилям в Перевальском муниципальном округе и Первомайске. Ранен один человек, его госпитализировали. Последствия ударов фиксируют следователи СУ СК России по региону.