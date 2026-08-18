Картаполов предупредил Британию о возможном военном ответе России

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Великобритании стоит задуматься о своем будущем и опасаться реакции России, в том числе военного ответа, после участия Лондона в ударах ВСУ по гражданским объектам на российской территории, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе с изданием "Абзац".

Ранее глава МИД России Сергей Лавров указал на то, что Москва может расценивать участие Великобритании в ударах по российской территории как прямое вовлечение Лондона в украинский конфликт со всеми вытекающими последствиями.

"Реакция России может проявиться в очень многих вариантах, все не перечислишь, в том числе и военный ответ. Пусть думают и боятся", – подчеркнул Картаполов.

В зарубежных СМИ появилась информация, что Украина начала использовать БПЛА британского производства для атак вглубь российской территории. Более того, президент Украины Владимир Зеленский говорил о планах организовать производство украинских дронов в Великобритании.

В российском представительстве подчеркнули, что Лондон сознательно идет на эскалацию конфликта, и назвали Великобританию "пособником и соучастником" преступлений Киева. Однако премьер-министр Энди Бернэм после этого заявил, что Лондон продолжит безоговорочную поддержку Украине.

