Сервисная сеть электромобилей "Атом" к 2027 году расширится до 16 городов

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Сеть сервиса электромобилей "Атом" к 2027 году расширится до 16 городов, а к 2029 году она охватит уже 48 городов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу бренда.

Компания уже подписала 26 договоров с сервисными партнерами в восьми городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Набережных Челнах, Екатеринбурге, Краснодаре, Сочи и Калининграде.

Уточняется, что летом этого года "Атом" запустил свой выездной консьерж-сервис. К владельцам электромобилей приезжают специальные люди, которые на месте проводят диагностику и устраняют неисправности. В ближайшее время компания дополнит эту услугу дежурной мобильной станцией с генератором и другим оборудованием.

Договоры на обслуживание и ремонт заключаются только со станциями, прошедшими подготовку по стандартам "Атома". Для корпоративных клиентов предусмотрено обслуживание на станциях крупных B2B-партнеров. Эксперты центра также помогают партнерам при сложных неисправностях.

Ранее на трассе М-11 "Нева" в городском округе Солнечногорск в Подмосковье начали свою работу крупнейшие в России электрозарядные комплексы. Один комплекс расположен на 63-м километре трассы по направлению в Москву, второй – на 75-м километре в сторону Санкт-Петербурга. На первом установлено 13 электрозарядных станций, а на втором – 14.

