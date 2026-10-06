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06 октября, 11:50

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Академик РАН Сергеев: роботов нельзя будет отличить от человека к 2050 году

В РАН рассказали, когда роботы будут неотличимы от человека

Фото: 123RF.com/edmond77

Антропоморфных роботов нельзя будет отличить от человека к середине XXI века – 2050 году. Об этом заявил академик РАН, научный руководитель Национального центра физики и математики (НЦФМ) Александр Сергеев в ходе конференции "Цепная реакция", передает ТАСС.

При этом он добавил, что сейчас не имеет смысла пытаться спрогнозировать, каким будет научно-технический ландшафт к середине века.

Это связано с тем, что в настоящее время все стремительно меняется. Более того, это происходит все чаще и будет происходить в будущем, заключил Сергеев.

Ранее представитель компании "АТМ Альянс" Иван Дубовицкий сообщил, что человекоподобные роботы могут появиться в домах россиян в ближайшие 3–5 лет. По его словам, в данный момент активно тестируются различные гуманоидные роботы.

Подобные роботы создаются для бизнеса и обычных людей. Предполагается, что в будущем можно будет покупать лицензии на определенные функции робота, например домашний помощник, внедрение в производство, складские операции.

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