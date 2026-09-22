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22 сентября, 17:04

Политика

Гутерриш призвал не передавать машинам решения о жизни и смерти

Фото: ТАСС/EPA/DANIEL IRUNGU

Автономным системам вооружений не место в будущем, а решения, от которых зависят человеческие жизни, не могут приниматься машинами, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на общеполитической дискуссии 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Роботам-убийцам не должно быть места в нашем будущем", – отметил он.

Генеральный секретарь ООН призвал не допустить развития вооружений, способных действовать без человека. Он подчеркнул, что такие технологии создают прямую угрозу глобальной безопасности, поэтому необходимо жесткое регулирование на международном уровне.

Ранее Гутерриш заявил, что в современном мире власть постепенно переходит от правительств к крупным корпорациям и частным лицам. По его словам, распределение власти меняется сразу в трех направлениях. Одно из них связано с появлением новых центров экономического, политического и технологического влияния среди государств, другое – с усилением роли корпораций и частных лиц.

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