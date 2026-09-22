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В современном мире власть постепенно переходит от правительств к крупным корпорациям и частным лицам. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш с трибуны Генассамблеи, передает РИА Новости.

По его словам, изменение распределения власти происходит сразу по трем направлениям. Одно из них связано с появлением новых центров экономического, политического и технологического влияния среди государств, другое – с усилением роли корпораций и частных лиц.

"В-третьих, люди все чаще передают власть машинам: модели искусственного интеллекта выходят из-под контроля, а смертоносные автономные вооружения из области научной фантастики превращаются в реальность войны", – добавил он.

Ранее в OpenAI рассказали о странном поведении еще не выпущенной модели Astra. Во время работы она сама дописывала себе инструкции, в том числе запрет подчиняться корпорациям и правительству.

Нейросеть также самостоятельно задавала рамки для генерации контента, например, указывала, что общается с пользователем на равных и не обязана слушаться. В компании подчеркнули, что такое случается редко и на конечные ответы не влияет.