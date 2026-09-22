Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 сентября, 16:52

Политика

Гутерриш заявил о переходе власти от правительств к корпорациям

Фото: ТАСС/Алексей Майшев

В современном мире власть постепенно переходит от правительств к крупным корпорациям и частным лицам. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш с трибуны Генассамблеи, передает РИА Новости.

По его словам, изменение распределения власти происходит сразу по трем направлениям. Одно из них связано с появлением новых центров экономического, политического и технологического влияния среди государств, другое – с усилением роли корпораций и частных лиц.

"В-третьих, люди все чаще передают власть машинам: модели искусственного интеллекта выходят из-под контроля, а смертоносные автономные вооружения из области научной фантастики превращаются в реальность войны", – добавил он.

Ранее в OpenAI рассказали о странном поведении еще не выпущенной модели Astra. Во время работы она сама дописывала себе инструкции, в том числе запрет подчиняться корпорациям и правительству.

Нейросеть также самостоятельно задавала рамки для генерации контента, например, указывала, что общается с пользователем на равных и не обязана слушаться. В компании подчеркнули, что такое случается редко и на конечные ответы не влияет.

Читайте также


политика

Почему короткий отпуск полезнее длинного?

Короткие поездки становятся небольшой встряской, при которой человек не выпадает из привычной жизни

Эксперты поделились вариантами поездок из столицы на 2–3 дня

Читать
закрыть

Какие схемы используют автоподставщики?

Злоумышленники кидаются под колеса машин в слепых зонах или же подрезают на опасных участках

Многие столкновения аферисты организуют ради получения страховых выплат

Читать
закрыть

Остеопаты для животных зарабатывают миллионы в РФ

Однако эксперты отметили, что после подобных процедур животное рискует получить травму или даже умереть

Читать
закрыть

Чем опасен зарубежный тренд борьбы с экземой?

Девушки, которые пытаются таким образом избавиться от акне, могут сделать только хуже

Читать
закрыть

Россияне начали скупать кнопочные телефоны ради "цифрового детокса"

Подобные девайсы прозвали "мобильниками выходного дня"

Эксперты уверены: покупку кнопочных телефонов можно назвать формой социального протеста

Читать
закрыть

Стоит ли ждать повторного бабьего лета в Москве?

Эксперты уточняют: последний день бабьего лета ожидается в Москве 21 сентября

На текущей неделе осень "постареет за считаные дни"

Читать
закрыть

Банки ужесточили проверки расходов потенциальных банкротов

Кредиторы смотрят повседневные траты от поездок на такси и заказов еды до дорогих путешествий

Цель – выяснить, располагает ли заемщик реальными средствами для погашения задолженности

Читать
закрыть

Нужен ли в российских школах полувыходной среди недели?

Эксперты уверены: мера позволит учащимся отдохнуть и повысит их продуктивность

Законодательное введение такого дня не требует серьезных изменений

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика