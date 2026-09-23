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23 сентября, 09:59

Политика

В ЕС заявили об усталости от антироссийских санкций

Фото: depositphotos/paulgrecaud

Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис отметил усталость Евросоюза от антироссийских санкций. Об этом сообщает "Газета.ру".

Домбровскис связал такое состояние с продолжительностью российско-украинского конфликта, который длится уже 5 лет. Так он прокомментировал решение вывести из-под санкций российских предпринимателей Алишера Усманова и Михаила Фридмана и бывшего ректора Крымского федерального университета Андрея Фалалеева.

При этом еврокомиссар отметил, что в ближайшей перспективе изменить действующий принцип единогласного одобрения при принятии санкционных решений в ЕС не удастся. Однако, по его словам, этого ранее требовали власти Германии и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ранее Совет ЕС продлил персональные санкции против России сразу на 3 года – до 22 сентября 2029 года. Ограничения распространяются более чем на 3 тысячи физических и юридических лиц.

При этом из санкционного списка исключили российских предпринимателей Усманова и Фридмана. Решение приняли постоянные представители стран ЕС после давления со стороны Франции и Люксембурга.

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