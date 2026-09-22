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22 сентября, 18:06

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Reuters: ЕС впервые в истории согласовал продление санкций против РФ на 3 года

ЕС впервые в истории согласовал продление санкций против РФ на 3 года – СМИ

Фото: 123RF.com/bombaert

Послы стран Евросоюза впервые согласовали продление персональных санкций против России не на полгода, а сразу на три года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

Ограничения касаются 3 тысяч человек. При этом под давлением Франции и Люксембурга постоянные представители стран ЕС приняли решение снять санкции с российских предпринимателей Алишера Усманова и Михаила Фридмана.

Ранее Словакия потребовала исключить Усманова из санкционного списка, данное требование поддержала Франция. Париж не уведомил других о своем решении заранее и не стал его комментировать. Позицию также поддержали Хорватия и Италия.

Глава МИД России Сергей Лавров говорил, что Москва не будет обращаться к Западу с просьбой отменить европейские санкции, поскольку такая модель поведения не соответствует духу страны.

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