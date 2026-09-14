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Вмешательство Франции в процесс продления индивидуальных антироссийских санкций, срок действия которых истекает 15 сентября, стало неожиданностью для других стран Евросоюза. Об этом сообщает газета Politico, ссылаясь на неназванного дипломата.

Ранее Словакия потребовала исключить из санкционного списка российского бизнесмена Алишера Усманова. Это требование поддержала Франция. При этом Париж не уведомил других о своем решении заранее и не стал его комментировать.

Вслед за этим позицию Словакии поддержали Хорватия и Италия.

Как сказано в материале, послы европейских государств намерены продлить действие санкций против России до истечения их срока, однако Франция застала всех врасплох, выступив против ключевых положений вслед за Словакией.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что Россия не будет обращаться к Западу с просьбой отменить европейские санкции. Он подчеркнул, что такая модель поведения не соответствует духу страны.

Кроме того, указал министр, Россия никогда не портила отношения с Европой и не строила барьеры – это решение приняли европейские государства.

