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14 сентября, 13:36

Шоу-бизнес

Концерт Ольги Бузовой в Хабаровске отменили из-за непогоды

Фото: Москва 24/Антон Великжанин​

Выступление певицы Ольги Бузовой в Хабаровске не состоялось из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом артистка сообщила в телеграм-канале.

По словам Бузовой, из-за погоды перестала работать аппаратура. Администрация города, полиция и организаторы приняли решение не проводить концерт в целях безопасности зрителей. Певица рассказала, что до последнего надеялась на исправление ситуации, поскольку давно ждала встречи с хабаровскими поклонниками.

"Наревелась. Сна нет. Мне очень жаль, что все так получилось", – написала артистка.

Во время обращения к зрителям Бузова не смогла сдержать слез. Она извинилась за отмену выступления и пообещала вернуться в Хабаровск с концертом, однако новую дату пока назвать не смогла.

Ранее сообщалось, что Бузова планирует приобрести загородный участок. Певица предпочла бы готовый дом, поскольку не хочет заниматься длительным строительством и ремонтом, а также переживает, что на даче ей придется жить одной.

Шоумен Прохор Шаляпин уже предложил артистке посетить его загородный дом в Подмосковье. Его участок занимает 40 соток, на территории расположены два дома, площадь одного из них превышает тысячу квадратных метров.

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