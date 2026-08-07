Бузова вернулась к активным репетициям после серьезной травмы ноги

Телеведущая, блогер и певица Ольга Бузова не сделала обещанный врачам перерыв в карьере после перенесенной операции на колене. Знаменитость продолжила активные физические нагрузки: репетиции, занятия в спортзале и даже концерты. Подробнее – в материале Москвы 24.

Повторная операция?

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/buzova86; kristik.life

Телеведущая Ольга Бузова еще не успела оправиться от серьезной травмы колена, полученной при падении в ванной в середине июня, но уже продолжила активную деятельность. Знаменитость публикует в соцсетях контент с репетиций, плюс посещает спортзал.

"Никакая травма меня не остановит от тренировки. Я уже знаю упражнения, которые мне можно делать. Спинка, ручки так вообще прекрасно работают", – заявила звезда после часа занятий в зале.

Помимо этого, Ольга дала прощальное шоу "Вот она я" в Ростове-на-Дону 6 августа. Она также опубликовала ролики с концерта, на котором старалась выложиться по полной, включая танцы на сцене.

При этом пару недель назад певица со слезами жаловалась подписчикам, что ей может грозить повторная операция из-за того, что рана плохо заживает. Тогда ей установили портативный вакуумный аппарат, чтобы убрать лишнюю жидкость, снять отек и ускорить процесс заживления.





Ольга Бузова телеведущая, блогер, певица Очень долго заживает моя рана, очень она оказалась большая, очень серьезная. В общем, есть два варианта – вот так делать, чтобы рана зарастала, либо вновь хирургическое вмешательство, если это не поможет. Я очень надеюсь, что обойдется без него и этот аппарат мне поможет, чтобы ранка заросла наконец-таки.

Бузова добавила, что столкнулась с серьезными ограничениями активности в период восстановления: она испытывала боль, не могла свободно передвигаться, ей было запрещено даже сгибать колено. Кроме того, знаменитость пожаловалась на сильный отек.

"У меня огромный отек по всему телу. Даже там, где у меня его никогда не было. У меня появился огромный живот там, где всегда был пресс. Я занимаюсь спортом каждый день, сижу на правильном питании, пью воду, а отек не проходит, пока не восстановится рана", – сказала Ольга.

При этом в начале июля Бузова заявила журналистам, что все-таки решила сделать перерыв в работе.

"Себе даже дала обещание, что <...> официально беру паузу до восстановления. Я себя ругаю каждый раз, но я каждый раз не могу подвести. Чем больше я выхожу на сцену в момент реабилитации, тем дольше я реабилитируюсь – это замкнутый круг. Я беру небольшую паузу, чтобы окончательно восстановиться", – заявила тогда Оля.

"Ярко врываюсь в рабочий режим"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/buzova86

Ольга Бузова упала в душе у себя дома, в результате чего рассекла колено. Певица перенесла операцию, в ходе которой ей наложили около 40 швов. При этом блогер была намерена потребовать компенсацию от работников, которые укладывали плитку в ванной.





Ольга Бузова телеведущая, блогер, певица После падения плитка разбилась вдребезги. Это вопрос не к моему падению, а к тому, как плитка была установлена. Этим вопросом будем заниматься после того, как я полностью восстановлюсь. Вопрос к тем, кто эту плитку устанавливал, ушиб получен не от падения.

Ольга активно делилась с подписчиками этапами восстановления. Поначалу она передвигалась в инвалидной коляске, впоследствии певица ходила на костылях. Позже она опубликовала в своих соцсетях фотографию костылей, которые ей подарили.

"Ярко врываюсь в рабочий режим", – написала Бузова, добавив, что презент украшен 24 тысячами кристаллов и на его изготовление понадобилось порядка 50 часов.

По оценкам дизайнеров, такие костыли могли стоить более 5 миллионов рублей.