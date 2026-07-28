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28 июля, 18:52

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Алла Пугачева рассказала о сложностях реабилитации после серьезного перелома

"Не думала, что встану": Пугачева рассказала о травме и панических атаках

Алла Пугачева появилась на музыкальном фестивале в Юрмале с тростью из-за сложного перелома, полученного несколько недель назад. Что известно о состоянии здоровья певицы – в материале Москвы 24.

"Мне было ужасно"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/laimafestival

Алла Пугачева приехала на закрытие фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala в концертный зал Дзинтари 26 июля. Певица удивила поклонников и журналистов, когда вышла из автомобиля: она опиралась на трость и прихрамывала. Артистку поддерживал ее супруг, юморист Максим Галкин (признан в РФ иноагентом).

Уже на красной дорожке Пугачева рассказала, что получила серьезную травму, но сейчас постепенно восстанавливается.

Это не образ. Я никому ничего не рассказывала. Дело в том, что я 4 месяца была обездвижена. Потому что я упала. Короче, я сломала ногу и тазобедренный сустав. И я, честно говоря, не думала, что вообще встану. У меня были панические атаки, мне было ужасно. Меня предупредили, что и полгода можно лежать.
Алла Пугачева
певица, народная артистка СССР

Народная артистка СССР отметила, что после перелома ей пришлось работать с психологом, который посоветовал ей преодолеть себя и продолжать бороться. Кроме того, певица предположила, что через 3–4 месяца сможет передвигаться без трости.

"Я действительно очень тяжело это все переносила. Взяла себя в руки и стала ходить. Сначала с палочкой, потом без палочки. Я ее беру только тогда, когда мне нужно быть уверенной. Я знаю, что здесь много народу", – рассказала Пугачева.

Ее супруг добавил, что в Сети ходит много недостоверной информации насчет здоровья певицы.

"Было много слухов, придумывали операцию на сердце, еще что-то. Просто Алла сломала ногу", – отметил шоумен.

Пугачева также дала интервью местному латвийскому телеканалу и заметила, что народ начал ее забывать.

Пройдут годы, и никто не вспомнит ничего. Я хочу вот сейчас, чтобы они вот так говорили про любовь, как они встают, аплодируют... Это, конечно, вдохновляет очень. До слез трогательно.
Алла Пугачева
певица, народная артистка СССР

Пугачева также отметила, что важно радоваться жизни и продолжать петь, особенно в тяжелые времена. Также певица пообщалась с украинскими журналистами: в беседе с ними артистка добавила, что не против приехать в Киев с концертом.

"Пригласите – споем вместе", – сказала Пугачева.

В свою очередь, спортивный врач, травматолог-ортопед Андрей Литвиненко предупредил, что травма тазобедренного сустава, аналогичная той, что перенесла Пугачева, может привести к серьезным последствиям вроде укорочения конечностей или протрузий в позвоночнике.

Эксперт отметил, что подобные повреждения считаются тяжелыми, а восстановление занимает от 6 до 12 месяцев. Исход напрямую зависит от качества лечения и того, насколько строго пациент соблюдает рекомендации врачей.

"Скорее всего, придется длительное время передвигаться с внешней опорой – костылем или тростью", – добавил Литвиненко.

В процессе восстановления мышцы травмированной ноги могут атрофироваться из-за недостатка нагрузки, а возрастные изменения и серьезная нагрузка на сустав способны привести к коксартрозу. Чтобы этого избежать, медики по возможности устанавливают эндопротезы, пояснил врач.

"Несоблюдение рекомендаций врачей, отсутствие реабилитации может привести к достаточно печальным результатам – вплоть до инвалидизации и летального исхода", – заключил травматолог.

Проблема с квартирой в России

Фото: ТАСС/Абзац/Анастасия Романова

Алла Пугачева и Максим Галкин переехали жить в Израиль в 2022 году, и после этого певица перестала выступать. Позже они перебрались на Кипр.

При этом в России у певицы осталась недвижимость в деревне Грязь Московской области. Помимо этого, в апреле стало известно, что Пугачева накопила долги по коммунальным услугам за свою квартиру возле Кремля в элитном жилом комплексе в Филипповском переулке, сообщил телеграм-канал Baza.

В итоге поставщик электроэнергии обратился в суд: два заявления были поданы по категории "о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию". Сумма удовлетворенных исков составила 8 722 рубля 19 копеек и 8 658 рублей 9 копеек. В конце июля Пугачева погасила долги за коммунальные услуги.

В то же время певица пыталась продать эту недвижимость. Она выставила жилье на закрытую продажу – без публичных объявлений, только для проверенных покупателей. Кадастровая стоимость квартиры оценивается в 222 миллиона рублей, а продать жилье планируют за 380 миллионов, сообщает сайт "Комсомольской правды".

При этом, по словам специалистов, продать квартиру артистки будет сложно, так как покупатели сейчас боятся брать недвижимость у известных людей, тем более покинувших страну. Есть опасения, что средства могут быть использованы не по назначению, заключили они.

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