Алла Пугачева рассказала о сложностях реабилитации после серьезного перелома

Алла Пугачева появилась на музыкальном фестивале в Юрмале с тростью из-за сложного перелома, полученного несколько недель назад. Что известно о состоянии здоровья певицы – в материале Москвы 24.

"Мне было ужасно"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/laimafestival

Алла Пугачева приехала на закрытие фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala в концертный зал Дзинтари 26 июля. Певица удивила поклонников и журналистов, когда вышла из автомобиля: она опиралась на трость и прихрамывала. Артистку поддерживал ее супруг, юморист Максим Галкин (признан в РФ иноагентом).

Уже на красной дорожке Пугачева рассказала, что получила серьезную травму, но сейчас постепенно восстанавливается.





Алла Пугачева певица, народная артистка СССР Это не образ. Я никому ничего не рассказывала. Дело в том, что я 4 месяца была обездвижена. Потому что я упала. Короче, я сломала ногу и тазобедренный сустав. И я, честно говоря, не думала, что вообще встану. У меня были панические атаки, мне было ужасно. Меня предупредили, что и полгода можно лежать.

Народная артистка СССР отметила, что после перелома ей пришлось работать с психологом, который посоветовал ей преодолеть себя и продолжать бороться. Кроме того, певица предположила, что через 3–4 месяца сможет передвигаться без трости.

"Я действительно очень тяжело это все переносила. Взяла себя в руки и стала ходить. Сначала с палочкой, потом без палочки. Я ее беру только тогда, когда мне нужно быть уверенной. Я знаю, что здесь много народу", – рассказала Пугачева.

Ее супруг добавил, что в Сети ходит много недостоверной информации насчет здоровья певицы.

"Было много слухов, придумывали операцию на сердце, еще что-то. Просто Алла сломала ногу", – отметил шоумен.

Пугачева также дала интервью местному латвийскому телеканалу и заметила, что народ начал ее забывать.





Алла Пугачева певица, народная артистка СССР Пройдут годы, и никто не вспомнит ничего. Я хочу вот сейчас, чтобы они вот так говорили про любовь, как они встают, аплодируют... Это, конечно, вдохновляет очень. До слез трогательно.

Пугачева также отметила, что важно радоваться жизни и продолжать петь, особенно в тяжелые времена. Также певица пообщалась с украинскими журналистами: в беседе с ними артистка добавила, что не против приехать в Киев с концертом.

"Пригласите – споем вместе", – сказала Пугачева.

В свою очередь, спортивный врач, травматолог-ортопед Андрей Литвиненко предупредил, что травма тазобедренного сустава, аналогичная той, что перенесла Пугачева, может привести к серьезным последствиям вроде укорочения конечностей или протрузий в позвоночнике.

Эксперт отметил, что подобные повреждения считаются тяжелыми, а восстановление занимает от 6 до 12 месяцев. Исход напрямую зависит от качества лечения и того, насколько строго пациент соблюдает рекомендации врачей.

"Скорее всего, придется длительное время передвигаться с внешней опорой – костылем или тростью", – добавил Литвиненко.

В процессе восстановления мышцы травмированной ноги могут атрофироваться из-за недостатка нагрузки, а возрастные изменения и серьезная нагрузка на сустав способны привести к коксартрозу. Чтобы этого избежать, медики по возможности устанавливают эндопротезы, пояснил врач.

"Несоблюдение рекомендаций врачей, отсутствие реабилитации может привести к достаточно печальным результатам – вплоть до инвалидизации и летального исхода", – заключил травматолог.

Проблема с квартирой в России

Фото: ТАСС/Абзац/Анастасия Романова

Алла Пугачева и Максим Галкин переехали жить в Израиль в 2022 году, и после этого певица перестала выступать. Позже они перебрались на Кипр.

При этом в России у певицы осталась недвижимость в деревне Грязь Московской области. Помимо этого, в апреле стало известно, что Пугачева накопила долги по коммунальным услугам за свою квартиру возле Кремля в элитном жилом комплексе в Филипповском переулке, сообщил телеграм-канал Baza.

В итоге поставщик электроэнергии обратился в суд: два заявления были поданы по категории "о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию". Сумма удовлетворенных исков составила 8 722 рубля 19 копеек и 8 658 рублей 9 копеек. В конце июля Пугачева погасила долги за коммунальные услуги.

В то же время певица пыталась продать эту недвижимость. Она выставила жилье на закрытую продажу – без публичных объявлений, только для проверенных покупателей. Кадастровая стоимость квартиры оценивается в 222 миллиона рублей, а продать жилье планируют за 380 миллионов, сообщает сайт "Комсомольской правды".



При этом, по словам специалистов, продать квартиру артистки будет сложно, так как покупатели сейчас боятся брать недвижимость у известных людей, тем более покинувших страну. Есть опасения, что средства могут быть использованы не по назначению, заключили они.