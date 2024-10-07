Образовательную компанию уехавшей из России Ингеборги Дапкунайте закрыли

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Деятельность компании "Скиллз Академи", в которой актриса Ингеборга Дапкунайте была соучредителем и владельцем 50% акций, была прекращена, сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис "БИР-Аналитик".

Согласно данным ЕГРЮЛ, компания была исключена из реестра со статусом "недействующее юридическое лицо" 25 июля 2024 года.

Деятельность компании была связана с дополнительным профессиональным образованием. Также, по информации сервиса, у Дапкунайте нет заблокированных счетов и информации о налоговой задолженности.

Ранее Пресненский суд Москвы снял актрису Ингеборгу Дапкунайте с регистрационного учета в квартире, которая раньше принадлежала актрисе. Отмечается, что исковое заявление подавали новые владельцы трехкомнатной квартиры, которая раньше принадлежала Дапкунайте. Они не могли в ней зарегистрироваться, поскольку актриса, продав жилье, не снялась с учета и уехала из России.