AP: врач Мэттью Перри признал вину в деле о смерти актера

Фото: AP Photo/Damian Dovarganes

Врач Мэттью Перри Марк Чавес признал вину в преступном сговоре, который был направлен на распространение наркотических веществ, от которых скончался актер. Об этом сообщает Associated Press.

Соответствующее признание врач сделал на фоне того, что прокуратура США стала выдвигать уже более серьезные обвинения доктору Сальвадору Пласенсии, который передал наркотик актеру. В суде гособвинение озвучило все случаи, когда Чавес встречался с Пласенсией, чтобы передать наркотические вещества, которые последний получил по поддельным рецептам.

В результате врач Перри признался в поставке наркотических веществ. Теперь он будет находиться на свободе до вынесения решения, которое суд планирует озвучить 2 апреля. У Чавеса изъяли паспорт и лишили его медицинской лицензии. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

С прокурорами сотрудничают помощник Перри, который признался, что получал и вводил актеру наркотик, а также знакомый Перри, выступавший в роли курьера и посредника.

Актер скончался 28 октября 2023 года в Лос-Анджелесе. Тело Перри нашли в джакузи. Во время осмотра дома никаких запрещенных веществ не было найдено. Однако позднее стало известно, что актер утонул в результате острого воздействия наркотика.

В июне полиция Лос-Анджелеса заявила, что наркотики в дом Перри принесла актриса Брук Мюллер. Правоохранители допросили женщину и обыскали ее дом, изъяли компьютер и телефоны.

Однако, по информации иностранных СМИ, также были арестованы врач и несколько торговцев наркотиками. По мнению полицейских, именно они помогали актеру добыть и доставить психотропное вещество.

После СМИ сообщили, что личный помощник Перри Кеннет Ивамаса ввел знаменитости последнюю дозу запрещенного вещества, после которой тот умер. 7 августа он признал вину по одному из пунктов обвинения, связанного со сговором с целью распространения наркотиков.

