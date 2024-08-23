NBC: поставлявший кетамин Мэтью Перри врач заявил, что вернется к работе

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Врач Сальвадор Пласенсия, которого подозревают в незаконной поставке кетамина актеру Мэтью Перри, планирует вернуться к медицинской практике уже на этой неделе. Об этом сообщает NBC.

Как уточнил адвокат Пласенсия, врач выйдет на работу в принадлежащей ему клинике неотложной помощи в Калабасасе в США.

Известно, что врач не признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью распространения кетамина и был освобожден под залог. Судья постановил, что он должен повесить на двери своей клиники табличку, информирующую пациентов о его судебном деле.

Пациенты также должны будут при каждом посещении подписывать форму с подтверждением, что они понимают выдвинутые против него обвинения и соглашаются на лечение.

Перри ушел из жизни 28 октября 2023 года в Лос-Анджелесе. Ему было 54 года. Приехавшие на место происшествия экстренные службы обнаружили тело актера без признаков жизни в джакузи.

Сотрудники полиции при этом сообщали, что запрещенных наркотических веществ в ходе осмотра дома Перри не обнаружили. Позже появилась информация, что актер умер в результате острого воздействия наркотика, из-за которого утонул в джакузи.

В июне полиция Лос-Анджелеса заявила, что наркотики в дом Перри принесла актриса Брук Мюллер. Правоохранители допросили женщину и обыскали ее дом, изъяли компьютер и телефоны.

По информации иностранных СМИ, также были арестованы врач и несколько торговцев наркотиками. По мнению полицейских, именно они помогали актеру добыть и доставить психотропное вещество.

После СМИ сообщили, что личный помощник Перри Кеннет Ивамаса ввел знаменитости последнюю дозу наркотического вещества, после которой тот умер. 7 августа он признал вину по одному из пунктов обвинения, связанного со сговором с целью распространения наркотических веществ.

