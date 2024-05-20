20 мая, 17:52Шоу-бизнес
Звезда "Друзей" Кортни Кокс рассказала, что к ней является призрак Мэттью Перри
Фото: AP Photo/Invision/Brian Ach
Актриса Кортни Кокс рассказала, что к ней является призрак бывшего коллеги по сериалу "Друзья" Мэттью Перри. Об этом сообщает CBS Sunday Morning.
Кокс отметила, что ей повезло работать так близко с актером много лет.
"Он часто посещает меня, если поверите", – прокомментировала звезда.
По словам Кокс, она часто общается с призраками умерших людей. Она утверждает, что говорит с мамой, папой и Перри. Актриса также ощущает присутствие актера в своей жизни.
"Я чувствую, что есть много людей, которые как будто направляют нас", – заключила Кокс.
Мэттью Перри умер 28 октября в Лос-Анджелесе. Актеру было 54 года. Прибывшие на место спасатели обнаружили тело без признаков жизни в джакузи.
Ушел из жизни актер Мэттью Перри