Звезда "Друзей" Кортни Кокс рассказала, что к ней является призрак Мэттью Перри

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Актриса Кортни Кокс рассказала, что к ней является призрак бывшего коллеги по сериалу "Друзья" Мэттью Перри. Об этом сообщает CBS Sunday Morning.

Кокс отметила, что ей повезло работать так близко с актером много лет.

"Он часто посещает меня, если поверите", – прокомментировала звезда.

По словам Кокс, она часто общается с призраками умерших людей. Она утверждает, что говорит с мамой, папой и Перри. Актриса также ощущает присутствие актера в своей жизни.

"Я чувствую, что есть много людей, которые как будто направляют нас", – заключила Кокс.

Мэттью Перри умер 28 октября в Лос-Анджелесе. Актеру было 54 года. Прибывшие на место спасатели обнаружили тело без признаков жизни в джакузи.