Книга Мэттью Перри стала самой продаваемой на Amazon в США после его смерти

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Автобиография актера Мэттью Перри стала самой продаваемой на Amazon в США и Великобритании после смерти актера. Об этом свидетельствуют данные онлайн-магазина.

Речь идет об автобиографическом документальном романе "Друзья, любимые и одна большая ужасная вещь". Она была опубликована около года назад.

Популярность к книге также зафиксировали в Испании. Во Франции она оказалась на втором месте, в Нидерландах – на третьем, в Германии – на шестом.

Актер скончался 28 октября в Лос-Анджелесе. Ему было 54 года. Прибывшие на место спасатели обнаружили тело без признаков жизни в джакузи.

Причину смерти не удалось установить спустя несколько дней. Как сообщали СМИ, для этого может потребоваться несколько месяцев. Запрещенных наркотических препаратов при осмотре дома актера найдено не было.



Ушел из жизни актер Мэттью Перри