Звезда "Друзей" Мэттью Перри рассказал о пережитой остановке сердца

Фото: ТАСС/AP/Evan Agostini

Звезда комедийного телесериала "Друзья" Мэттью Перри рассказал о пережитой остановке сердца, которая длилась пять минут, сообщает Rolling Stone.

Американский актер сообщил, что это произошло во время лечения алкогольной и опиоидной зависимости в частной швейцарской клинике. Он признался, что не мог перебороть свою пагубную привычку и солгал врачам, что у него сильно болит живот.

Сперва медики прописали ему сильный обезболивающий препарат гидрокодон, а затем решили вшить ему в спину медицинское устройство, которое должно было облегчить его состояние.

Артист добавил, что в ночь перед операцией принял большую дозу прописанного медиками обезболивающего, а непосредственно перед операцией врач-анестезиолог ввел ему пропофол. Речь идет о внутривенном седативном лекарстве, необходимом для поддержания анестезии. Из-за этой комбинации препаратов сердце актера полностью остановилось на пять минут.

"Мне сказали, что какой-то мускулистый швейцарец действительно не хотел, чтобы парень из "Друзей" умер на его столе, потому делал мне искусственное дыхание целых пять минут. Возможно, он и спас мне жизнь, но также сломал мне восемь ребер", – добавил актер, наиболее известный по роли Чендлера Бинга.

53-летний актер страдает от наркотической зависимости с 14 лет. Он уже потратил около девяти миллионов долларов на реабилитацию и поддержание трезвости. Из-за остановки сердца Перри был вынужден прервать съемки в фильме "Не смотрите наверх", которые проходили в ноябре 2020 – феврале 2021 года.

В прошлом году поклонники обеспокоились состоянием Мэттью Перри из-за снимков, сделанных папарацци. Звезду сериала "Друзья" запечатлели на улицах Лос-Анджелеса. Фанаты выразили беспокойство, обратив внимание на полноту Перри. Оказалось, что многие поклонники не ожидали увидеть актера в такой физической форме. По мнению некоторых комментаторов, артист "выглядит нездоровым" и "запустил себя".

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!