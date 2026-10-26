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26 октября, 10:58

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Bild: глыба льда весом 250 тыс тонн угрожает горной деревне в Альпах

Глыба льда весом 250 тыс тонн угрожает горной деревне в Альпах

Фото: 123RF.com/benschreider

Гигантская ледяная масса весом 250 тысяч тонн нависла над горной деревней Ранда в швейцарских Альпах и медленно продвигается к долине. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на Bild.

Ситуацию может ухудшить свежий снег, который способен спровоцировать сход лавины. При этом движение ледяных масс на леднике резко усилилось еще в августе, после чего уровень предупреждения подняли до третьего из четырех возможных.

"Опасность для людей растет постоянно", – заявил инженер по стихийным бедствиям кантона Вале Норберт Карлен.

По его словам, глыба непрерывно смещается по долине со скоростью 20 сантиметров в день.

Ранее стало известно, что высшая точка Альпийских гор, Монблан, прибавила 1,88 метра в высоте. По словам ученых, замеры выглядят аномалией на фоне десятилетий таяния ледников. Однако такая прибавка может объясняться смещением верхнего слоя породы и льда. Общая тенденция все равно заключается в постепенном уменьшении вершины.

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