TF1: самая высокая гора Европы стала выше почти на 2 метра

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Высшая точка Альпийских гор, Монблан, прибавила 1,88 метра в высоте. Об этом сообщил телеканал TF1 со ссылкой на доклад экспертов-геодезистов французского департамента Верхняя Савойя.

"Высота пика увеличилась ровно с 4 805,59 метров в 2023 году, до 4 807,47 метров в этом году", – выяснили специалисты.

Замеры выглядят аномалией на фоне десятилетий таяния ледников. По версии экспертов, прибавка может объясняться смещением верхнего слоя породы и льда.

Председатель палаты экспертов-геодезистов Верхней Савойи Жан де Гаре заявил, что этот отдельный случай не показателен. По его словам, общая тенденция все равно заключается в постепенном уменьшении вершины.

Ранее сообщалось, что южная часть Весловского полуострова на Кунашире увеличилась примерно на 380 метров за последние 50 лет. Причиной изменений стал песок, который приносят морские течения. Однако появление сухопутной границы между Россией и Японией в ближайшее время не ожидается.