Ученый Клименко: таяние ледников грозит обмелением рек по всему миру

Кавказские ледники стремительно тают, что грозит серьезными последствиями, предупредили ученые. Почему так происходит, насколько велика вероятность катастрофы и можно ли это предотвратить, разбиралась Москва 24.

Все меньше и меньше

Фото: ТАСС/Константин Пухов

Ледники Кавказа сокращаются рекордными темпами, сказано в докладе Росгидромета. За 2025 год ледник Шхельда в Кабардино-Балкарии отступил на 22 метра, а Башиль в том же регионе – сразу на 40 метров.

По данным ученых, устойчивая тенденция к таянию наблюдается с 1990-х годов, основная причина – глобальное потепление и связанные с ним климатические изменения.





из доклада Росгидромета Как следствие, роль таяния ледников в формировании ресурсов воды в реках и водоемах становится все более значительной.

По данным телеграм-канала SHOT, похожая ситуация на плато Хотютау на Эльбрусе. Здесь образовались крупные провалы, так как подземные воды мощным потоком вымыли пустоты.

Издание утверждает со ссылкой на ученых, что оледенение на Кавказе может сократиться на 30–45% уже к 2025 году. Это в свою очередь способно привести к обмелению местных рек, среди которых Черек, Малка и Баксан.



Сокращение ледников Кавказа – реальный и хорошо документированный процесс, причем в последние десятилетия он ускоряется, отметил в разговоре с Москвой 24 эксперт по информационной и экологической безопасности Илья Рыбальченко.

"Однако фраза "ледник уменьшился на 40 метров" сама по себе ничего не говорит о потере массы: речь может идти об отступлении края, тогда как для оценки водных запасов важнее, насколько лед стал тоньше и сколько тонн потеряно", – рассказал он.

По словам специалиста, за 2000–2019 годы ледники Большого Кавказа в среднем теряли около 0,53 метра водного эквивалента толщины в год. Причем темп был выше, чем в предыдущем десятилетии.





Илья Рыбальченко эксперт по информационной и экологической безопасности 25 лет – вполне реалистичный горизонт, за который последствия могут стать заметно сильнее, особенно для летнего стока отдельных рек, водоснабжения, сельского хозяйства и опасных процессов в горах. Но это не означает, что через 25 лет Кавказ останется без воды: снег, дожди и подземные воды дают значительную часть стока, а влияние ледников сильно различается от бассейна к бассейну.

По его оценке, сама цифра в 40 метров вполне может быть правдивой, но формулировка легко вводит в заблуждение.

"Представьте холодильник с большим куском льда: если его передний край отодвинулся на метр, это еще не означает, что весь кусок стал тоньше. В природе точно так же: отступание языка и потеря массы – связанные, но разные показатели. Если зимой снегопад недостаточен, а летом температура повышается, "бухгалтерия" ледника каждый год закрывается с минусом", – отметил Рыбальченко.

Ждать катастрофы?

Исследования Кавказа связывают ускорение потерь с ростом летних температур и изменениями зимних осадков. По словам Ильи Рыбальченко, поначалу таяние ледника может даже увеличить количество воды в реке, но эксперт сравнил это с распродажей товаров на складе: воды больше, но запасы пустеют.

"Когда ледник становится существенно меньше, дополнительный источник постепенно ослабевает. Поэтому наиболее чувствительный период – необязательно через 25 лет", – пояснил он.

Гораздо реалистичнее другое: в отдельных бассейнах уже в ближайшие десятилетия может измениться сезонное распределение воды. А она особенно важна летом, когда потребность в ней максимальна – для населения, энергетики, сельского хозяйства и экосистем, напомнил Рыбальченко.

Однако эксперт уточнил, что перераспределение не единственный риск.

"Отступающий ледник оставляет после себя нестабильные моренные отложения, меняет рельеф и может способствовать формированию приледниковых озер. В горах это означает потенциальное увеличение риска селевых потоков, обвалов и внезапных паводков", – пояснил Рыбальченко.

По его оценке, это не значит, что каждый исчезающий ледник обязательно устроит катастрофу: риск нужно оценивать отдельно для конкретной долины. И здесь Кавказ уже имеет негативную славу: эколог привел в пример ледник Колка, который дал сход в Кармадонском ущелье в 2002 году. Поток прошел около 20 километров, из-за чего погибли и пропали без вести примерно 125 человек, включая съемочную группу фильма "Связной" Сергея Бодрова – младшего.





Илья Рыбальченко эксперт по информационной и экологической безопасности Это отдельный механизм, и не следует автоматически приписывать его глобальному потеплению, но пример хорошо показывает, что ледники в горах – это не просто красивые белые пятна на фотографии.

В свою очередь, академик РАН, заведующий лабораторией глобальных проблем энергетики МЭИ Владимир Клименко подтвердил, что тревога по поводу таяния ледников обоснована, бьют ее последние 50 лет.

"Ледники разрушаются не с этого лета и не с текущего сезона, а с момента наступления новой фазы глобального потепления, которая особенно ускорилась за последние полвека и продолжает набирать темп в последние 15 лет", – рассказал он Москве 24.



По оценке климатолога, человечеству это грозит массовой потерей горных ледников с устрашающей скоростью – и не только на Кавказе, а по всему миру. Кроме того, многие реки, от которых зависят десятки миллионов людей, имеют ледниковое питание. Например, Амударья и Сырдарья в Средней Азии – две крупнейшие реки региона.





Владимир Клименко академик РАН, заведующий лабораторией глобальных проблем энергетики МЭИ К вопросу отступления на 40 метров – на Кавказе есть ледники, отступившие на сотни метров за последние десятилетия. Чтобы понимать масштаб: при повышении температуры на 1 градус ледник поднимается вверх по вертикали на 150 метров, а поскольку все расположено наклонно, нижняя кромка отступает на сотни метров.

Для Северного Кавказа это означает падение увлажненности, что уже зафиксировано: уменьшается водность рек, в том числе тех, где работают крупные ГЭС.



Кроме того, Германия теряет свой курорт – горы Гарц, которые на протяжении 150 лет были центром зимнего отдыха, а теперь стремительно утрачивают свой статус. В Африке ситуация еще сложнее: там скоро не останется гор с ледниками, из-за чего Килиманджаро и Кения молниеносно теряют ледяные шапки, предупредил Клименко.

Нельзя предотвратить?

Человек способен противостоять таянию ледников в очень ограниченных масштабах. Для реального эффекта нужны согласованные усилия всего мирового сообщества, уточнил Владимир Клименко.

"Но климатические обязательства, принятые странами, не выполняются или выполняются лишь частично. Поэтому процесс будет развиваться, пока длится глобальное потепление, и даже после того, как температура начнет снижаться", – добавил он.

Последнее он связал с тем, что ледники реагируют на температуру, которая была 30–40 лет назад – у них "долгая память".





Владимир Клименко академик РАН, заведующий лабораторией глобальных проблем энергетики МЭИ Даже если представить чудо, что человечество договорится и температура пойдет вниз, ледники будут уменьшаться еще как минимум 100 лет. И важно понимать: климатическая система зависит не только от решений государств, но и от поведения каждого человека. Без глобальной дисциплины ситуация будет только ухудшаться.

Сам ледник невозможно "починить" одним инженерным решением, подтвердил Илья Рыбальченко. По его словам, можно накрыть небольшой участок специальным материалом, локально управлять водой или снегом, но для огромной горной системы это примерно как пытаться "охладить квартиру мокрым полотенцем, когда во всем доме включили отопление".

"Нужно регулярно измерять массу и толщину ледников, площадь снежного покрова, температуру и осадки, расход воды в реках, состояние приледниковых озер и вероятность селевых процессов. Особенно важны не красивые фото края ледника, а ряды измерений за десятилетия: именно они позволяют понять, где мы имеем временное колебание, а где устойчивый тренд", – рассказал специалист.

При этом он обратил внимание, что нельзя просто экстраполировать сегодняшнюю скорость на 25 или 50 лет вперед по формуле: "40 метров умножить на 25 – равно 1 000 метров".





Илья Рыбальченко эксперт по информационной и экологической безопасности Климатическая система так не работает: скорость отступания меняется, а форма, высота и площадь питания каждого ледника различаются. Поэтому мысль, что "через 25 лет будет катастрофа", слишком категорична, если под ней понимается единый прогноз для всего Кавказа.

При этом утверждение, что в ближайшие десятилетия риски для водных ресурсов и горной инфраструктуры могут существенно вырасти, научно гораздо точнее, резюмировал эксперт.

