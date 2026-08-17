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17 августа, 18:51

Технологии

Google зарегистрировал в России три товарных знака

Фото: depositphotos/wolterke

Американская компания Google добилась в России регистрации трех товарных знаков, включая логотип мобильного приложения с функциями искусственного интеллекта AI Edge Gallery. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Роспатента.

Согласно документам ведомства, заявки на регистрацию логотипов AI Edge Gallery, Meridian и изображения цветных кругов в фирменных цветах Google были поданы в августе и сентябре 2025 года. Решение о регистрации Роспатент принял в августе 2026 года.

Под этими товарными знаками компания сможет предлагать российским пользователям оборудование, программное обеспечение и предоставлять доступ к онлайн-порталу. При этом Google с 2022 года официально не ведет деятельность в России.

Ранее бренд Zara, входящий в испанскую Inditex Group, получил в России товарный знак ZA. Заявку компания подала в марте прошлого года, а решение о регистрации ведомство приняло в августе 2026-го. Под новым знаком Zara сможет продавать в России туалетную воду, косметику, оптику, смартфоны, фотокамеры и киноаппаратуру.

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