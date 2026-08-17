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17 августа, 18:09

Шоу-бизнес

Суд в Москве продлил домашний арест продюсеру певицы Линды Михаилу Кувшинову

Фото: МАХ/"Суды общей юрисдикции города Москвы"

Тверской суд Москвы продлил до 20 ноября срок домашнего ареста продюсеру певицы Линды Михаилу Кувшинову, обвиняемому в мошенничестве с авторскими правами на музыкальные произведения Максима Фадеева. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Таким образом было удовлетворено ходатайство следствия.

В центре уголовного дела оказались как продюсер Линды, так и сама исполнительница. В мае в СМИ появилась информация о задержании и обысках, в том числе в компаниях "Профит" и "Компания Топ 7", принадлежащих гендиректору музыкального издательства "Джем" Андрею Черкасову, который на данный момент находится в СИЗО.

Следствие проверяло версию о подделке документов и незаконной перерегистрации прав на песни. В частности, Линда якобы переоформила их на себя вместе с директором "Профит" Дарьей Шамовой.

Кувшинов, в свою очередь, вместе с неустановленными лицами заключили фиктивные договоры, причинив таким образом ущерб более чем на 1 миллион рублей. В результате Линду опросили и оставили в статусе свидетеля, а продюсер задержан и отправлен под домашний арест.

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