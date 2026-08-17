"Мосбилет" представил подборку лучших пешеходных экскурсий столичных музеев

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Москвичи и туристы в августе и сентябре смогут отправиться на пешеходные экскурсии по историческим местам столицы. Учреждения культуры подготовили маршруты по старинным усадьбам, храмам, литературной Москве и архитектурным памятникам, сообщили на портале мэра и правительства столицы.

"Историческая экскурсия" – 17–21 августа, 12+

Парк "Зарядье" приглашает познакомиться с памятниками архитектуры разных эпох. Участники увидят древние храмы Варварки, палаты бояр Романовых, Старый Английский Двор и Китайгородскую стену, а также узнают историю одного из первых районов Москвы.

"Императорская резиденция на Яузе" – 20, 22, 27 и 30 августа, 6+

Музей истории Лефортово проведет прогулку по Лефортовскому парку. Гостям расскажут об истории усадьбы и сохранившихся свидетельствах пребывания там российских императоров и императриц. С помощью карты участники познакомятся с интересными местами парка и связанными с ним историями.

"Так я стал поэтом" – 21 августа, 3 и 23 сентября, 12+

Экскурсия музея "Квартира семьи Маяковских на Большой Пресне" начнется у станции метро "Чистые пруды". Маршрут пройдет по местам, связанным с Владимиром Маяковским и культурной жизнью первой половины XX века. Участники увидят Московское училище живописи, ваяния и зодчества и Сретенский бульвар, где поэт стал поэтом.

"Итальянское палаццо в Москве" – 22 августа, 6+

Музей Москвы проведет экскурсию по особняку Гавриила Тарасова на Спиридоновке. Здание 1913 года построено по проекту Ивана Жолтовского в стиле итальянского ренессанса. Посетители увидят росписи потолков, флорентийский вестибюль, парадную лестницу и внутренний двор.

"По старой дороге, что за Яузой" – 22 августа, 12+

Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына приглашает на прогулку по Заяузью – так до XIX века называлась юго-восточная окраина Москвы. Участники узнают об истории района, древних храмах и старинных названиях улиц.

"Как решить квартирный вопрос?" – 22 августа и 19 сентября, 12+

Экскурсия начнется в музее Михаила Булгакова – в знаменитой "нехорошей квартире". На Патриарших прудах гостям расскажут об истории коммунального жилья и о том, как знакомые писателя спасали свои квартиры от уплотнения. В маршрут также войдут особняк, ставший прототипом МАССОЛИТа, и "дом холостяков", который посещал Булгаков.

"Монументальные хроники" – 29 августа, 16+

Московский музей современного искусства посвятит экскурсию творчеству Зураба Церетели. Маршрут начнется у скульптур во дворе музея на Гоголевском бульваре, продолжится у храма Христа Спасителя и завершится на Патриаршем мосту, откуда открывается вид на памятник Петру I работы Церетели.

"Архитектура и история Дворца пионеров" – 30 августа, 12+

Музей Москвы и образовательное учреждение "Воробьевы горы" проведут экскурсию по Дворцу пионеров. Гости поднимутся по восстановленной эскалаторной галерее, прогуляются по улице Косыгина, а затем увидят зимний сад, зал 100 фонарей и пионерскую гостиную.

Для прохода в здание Дворца пионеров участники должны быть включены в заранее согласованные списки. При себе необходимо иметь паспорт, а несовершеннолетним – свидетельство о рождении.

"Храмы Таганского холма" – 30 августа, 12+

Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына организует прогулку по московским храмам XVI–XIX веков. Участники увидят церковь Успения Пресвятой Богородицы в Гончарах, храм Святителя Николая в Котельниках и Афонское подворье у храма Великомученика Никиты за Яузой.

"Экскурсия по Голландскому и Итальянскому домикам" – 19, 20 и 27 августа, 2, 3, 9, 10, 16, 23 и 24 сентября, 6+

Усадьба Кусково приглашает на экскурсию группами до пяти человек. В Итальянском павильоне, построенном в 1754–1755 годах, посетителям расскажут о его истории и первоначальном назначении. В Голландском домике можно увидеть более 10 тыс. голландских плиток, картины, фарфор, посуду, фигурки и вазы.

Билеты на экскурсии доступны в сервисе "Мосбилет".

Ранее сообщалось, что с 26 по 28 августа в кинопарке "Москино" в рамках Московской международной недели кино пройдут иммерсивные экскурсии "За кадром и в кадре". Посетители смогут увидеть репетиции актеров и каскадеров, работу режиссеров и постановку сцен, а в некоторых эпизодах удастся самостоятельно принять участие в съемках.