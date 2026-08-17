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17 августа, 16:38

Культура

Всероссийская акция "Ночь кино" начнется в Музее Победы 29 августа

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин​

Всероссийская акция "Ночь кино" начнется 29 августа в кинотеатре "Поклонка" Музея Победы в Москве. Мероприятие приурочено ко Дню российского кино, который отмечается 27 августа, сообщила пресс-служба Музея Победы.

Акция охватит более 5 тысяч площадок по всей России и свыше 60 стран. Российские картины покажут в государствах БРИКС, СНГ и других зарубежных странах. На всех площадках пройдут некоммерческие показы фильма о Великой Отечественной войне "Ангелы Ладоги", семейных экранизаций "Буратино" и "Чебурашка-2", а также военной ленты "Малыш".

В рамках акции зрителям представят фильм "Дочь капитана". Картину покажет режиссер Лариса Садилова вместе с детьми-актерами, которые приедут на показ из Брянска. Также в мероприятии примут участие студенты ВГИКа. Они представят свои анимационные короткометражные работы и организуют иммерсивную программу для гостей.

Музей Победы участвует в акции с 2018 года, однако в этом году он впервые стал площадкой для проведения мероприятия.

Ранее сообщалось, что с 26 по 28 августа в кинопарке "Москино" в рамках Московской международной недели кино пройдут иммерсивные экскурсии "За кадром и в кадре". Посетители смогут увидеть репетиции актеров и каскадеров, работу режиссеров и постановку сцен, а в некоторых эпизодах удастся самостоятельно принять участие в съемках.

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