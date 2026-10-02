Жители городка в Англии пожаловались на транспортные проблемы из-за сериала "Гарри Поттер"

Фото: кадр из сериала "Гарри Поттер"; режиссер – Марк Майлод; производство – Bronte Film and TV, HBO Entertainment, Heyday Films

Жители городка Латимер в английском графстве Бакингемшир пожаловались на трудности с транспортом и работой экстренных служб из-за съемок нового сериала по вселенной романов о Гарри Поттере. Об этом сообщает газета Daily Mail со ссылкой на местных жителей.

Дороги в населенном пункте перекрывали для съемок сериала американской телекомпанией HBO. По словам жителей, 29 сентября дороги были закрыты для спецмашин, а 28-го и 30-го числа – для автомобилей местных жителей. Из-за этого им приходилось совершать объезды протяженностью почти 18 километров, что значительно удлиняет поездки.

"У нас здесь проходили съемки самых разных сериалов, и все было хорошо. Думаю, Warner Bros. переборщили. Деревня практически остановилась. Даже пешеходные дорожки перекрыты", – поделился с изданием один из жителей деревни.

Однако не все местные жители разделяют возмущение. Как заявил мужчина, который живет рядом со съемочной площадкой, это все "полная чушь", и никто никого от дорог "не отрезал". Многие просто не хотят ехать непривычным путем.

"Муниципалитет постоянно перекрывает дороги. Это раздражает, конечно, но людям хотя бы за это платят. Жалуются в основном те, кто жалуется по любому поводу", – добавил он.

Перекрытия дорог были согласованы с местными властями, заявил заместитель главы совета графства и член кабинета министров по вопросам транспорта Томас Брум. По его словам, съемки в Латимере поспособствуют развитию экономики графства. Он также пообещал, что власти примут все необходимые меры для создания объездных маршрутов и минимизации неудобств для местных жителей.

Это не первый случай, когда съемки сериала о Гарри Поттере вызывают недовольство. Ранее жители улицы Спрингфилд Гарденс в лондонском пригороде Апминстер, которая в сериале "сыграла" роль Тисовой улицы, опасались, что их район станет местом паломничества туристов.

Премьера первого сезона сериала, основанного на романе "Гарри Поттер и философский камень", запланирована на 25 декабря 2026 года. Серии будут выходить раз в неделю.

При этом HBO уже одобрила производство второго сезона сериала. Создатели заявили, что планируют экранизировать каждую книгу Джоан Роулинг в формате одного полноценного сезона.