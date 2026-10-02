Привязавшая ребенка колготками к стулу воспитательница пойдет под суд на Урале

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В Свердловской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшей воспитательницы детского сада в Серове. Женщину обвиняют в незаконном лишении свободы и жестоком обращении с воспитанниками, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Инциденты произошли в учреждении с круглосуточным пребыванием детей. Среди воспитанников были двухлетние близнецы – брат и сестра. 11 июня фигурантка находилась на смене. Мальчик бегал по группе, поэтому женщина решила его успокоить, привязав к детскому стулу колготками.

Еще через две недели, 26 июня, воспитательница схватила девочку, которая находилась в туалете, подняв ее за руку над полом, и потащила ребенка в игровую комнату. Там она посадила ребенка на стул и ударила в грудь.

Женщина лишилась работы в детском саду после случившегося. Ей вменяют статьи о незаконном лишении человека свободы и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию, соединенном с жестоким обращением. Уголовное дело направлено в Серовский районный суд.

Ранее в Приморье суд оштрафовал на 50 тысяч рублей директора школы, где девятиклассницы пытали второклассницу ершиком для унитаза. Инцидент произошел в сентябре 2025 года. Информация о нем быстро распространилась в соцсетях: писали, что старшеклассницы мучили девочку ершиком в школьном туалете и душили ее во время перемены. Издевательства прекратили учителя. При этом мама пострадавшей утверждала, что руководство школы пыталось замолчать инцидент.

