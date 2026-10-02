Инфекционист Вознесенский: россиянам следует избегать сомнительных водоемов в Таиланде

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Российским туристам в Таиланде стоит избегать купания в сомнительных водоемах и употребления воды из непроверенных источников из-за риска заражения лептоспирозом. Об этом Агентству "Москва" сообщил кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней с курсами эпидемиологии и фтизиатрии РУДН Сергей Вознесенский.

По словам специалиста, лептоспироз – это бактериальное заболевание, которое передается от животных различными путями. Чаще всего заражение происходит при купании в водоемах, куда попадают выделения инфицированных животных, а также при употреблении такой воды.

Вознесенский отметил, что лептоспироз также называют "купальной" или "покосной" болезнью. Риск заражения существует в том числе при контакте с загрязненной водой и во время сельскохозяйственных работ.

Инфекционист добавил, что заболевание носит сезонный характер. Случаи заражения чаще регистрируются летом и отчасти осенью, при этом лептоспироз более распространен в сельской местности.

Для этого заболевания есть как методы диагностики, так и лечения, поэтому сложностей в профилактике и лечении лептоспироза в настоящее время нет, заключил Вознесенский.

Ранее сообщалось, что сотни российских туристов и волонтеров в Таиланде якобы могут заразиться крысиной лихорадкой. Утверждалось, что россияне отправились в район, где обнаружен очаг заболевания.

В свою очередь, в Российском союзе туриндустрии, комментируя эту информацию, заявили, что туроператоры и страховые компании не получали массовых обращений от туристов по данному поводу.