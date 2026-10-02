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02 октября, 14:30

Культура

"Мосбилет" собрал яркую программу мероприятий на первые выходные октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сервис "Мосбилет" представил афишу на первые выходные октября, 3 и 4 октября. Москвичей и гостей города ждут спектакли, экскурсии и концерты, передает портал мэра и правительства столицы.

В Московском международном доме музыки 3 октября певица Мариам Мерабова и проект Miraif представят программу "Джазовые шедевры". Юные слушатели познакомятся с блюзом, свингом и бибопом. В тот же день там покажут аудиовизуальное шоу "Верификация", где струнный оркестр, электронная музыка и голос искусственного интеллекта (ИИ) соединятся в размышлении о личности в эпоху технологий.

В Доме-музее В. Л. Пушкина 3 октября пройдет детская экскурсия "Дивный мир вещей и слов". Ребята узнают о быте XIX века, увидят старинные игрушки и учебники, а также побывают на детском балу. В Московском театре эстрады 3 и 4 октября проведут экскурсию за кулисы мюзикла "Вальс-бостон". Там покажут реквизит и декорации, расскажут о работе монтировщиков и костюмеров. За первый год постановку посмотрели более 200 тысяч зрителей.

В Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко 3 и 4 октября покажут концерт-спектакль "Знакомство с оркестром" с "Петей и волком" Сергея Прокофьева и "Карнавалом животных" Камиля Сен-Санса. В "Покровка.Театре" в эти же дни пройдет экскурсия за кулисы спектакля "Таланты и поклонники" по Александру Островскому.

Во дворце Н. А. Дурасова в музее-усадьбе "Люблино" 4 октября состоится концерт "Музыка зеленых островов" о традициях Ирландии и Шотландии. Прозвучат произведения от эпохи Тюдоров до XX века, среди них ария Дидоны из оперы Перселла и песня из мюзикла "Моя прекрасная леди".

В Театре на Бронной 4 октября покажут спектакль "Космический ветер, или Мраморная девочка" по трагедии Еврипида "Ифигения в Авлиде". Действие перенесено в 2090 год. После показа зрители смогут обсудить постановку с режиссером Константином Богомоловым.

Билеты можно приобрести в сервисе "Мосбилет".

Ранее москвичей и гостей города пригласили на фестиваль "Фандом Фест ВКонтакте", который состоится 10 и 11 октября в спортивном комплексе "ЦСКА Арена". В программе предусмотрены кинопоказы, премьеры свежих фильмов и сериалов, встречи с литераторами и артистами, конкурс костюмов, автограф-сессии, настольные игры и танцевальные состязания.

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