Блогера Лизу Миллер заочно приговорили к 4 годам колонии за отмывание 76 млн рублей

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Суд в Москве заочно приговорил блогера Лизу Миллер (настоящее имя – Елизавета Батюта) к четырем годам лишения свободы за легализацию более 76 миллионов рублей, полученных от уклонения от уплаты налогов. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Уголовное дело рассматривалось в общем порядке в отсутствие подсудимой, которая находится в розыске. В отношении Батюты заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следствие установило, что с декабря 2020 года по апрель 2024 года Батюта совершала финансовые операции, чтобы придать видимость правомерного владения деньгами, полученными от уклонения от налогов в особо крупном размере.

В частности, она внесла часть платы за автомобиль "Роллс-Ройс" – более 3,7 миллиона рублей, частично оплатила квартиру в Абу-Даби (ОАЭ) на сумму свыше 44,3 миллиона рублей, а также перечислила на личный счет более 28,3 миллиона рублей в виде дивидендов от подконтрольного юридического лица.

Помимо четырех лет колонии общего режима, суд приговорил Батюту к штрафу в 1 миллион рублей. Также ей на два года запрещено заниматься деятельностью, связанной с размещением информации и администрированием сайтов и каналов в Сети. Помимо этого, в доход государства конфискован эквивалент имущества на сумму более 76 миллионов рублей.

Ранее блогера Алексея Поднебесного приговорили к трем годам колонии по делу о педофилии. Было установлено, что в августе 2024 года мужчина, не применяя насилия, совершил развратные действия сексуального характера в отношении девочки, которой тогда было 15 лет. В частности, когда они были в фудкорте ТК "Невский центр" и в баре Fish Fabrique, он касался ее груди и ягодиц и целовал несовершеннолетнюю. Позднее мужчина дважды вступил с ней в половую связь.

