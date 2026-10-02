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02 октября, 12:45

Происшествия

Москвичка получила 17 лет колонии за убийство малолетнего сына

Фото: МАХ/"Суды общей юрисдикции города Москвы"

Суд вынес приговор москвичке, виновной в убийстве своего малолетнего ребенка. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета России по Москве.

Инцидент произошел 24 января 2026 года в квартире жилого дома на улице Братеевской. Женщина, не желая заниматься воспитанием, развитием и уходом за сыном, положила его в наполненную водой ванну и начала душить поясом от халата, погружая ребенка с головой в воду. Убедившись, что мальчик не подает признаков жизни, она сама обратилась в правоохранительные органы.

Следователи провели комплекс экспертиз, включая судебно-медицинские и психолого-психиатрические. Их выводы в совокупности с другими доказательствами полностью изобличили фигурантку. На допросе она полностью признала вину.

Суд признал женщину виновной по статье "Убийство малолетнего" и назначил наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что 18-летнюю жительницу города Ужура Красноярского края подозревают в убийстве трехмесячного сына. Девушка жила в одном доме с родителями и маленьким ребенком. По версии следствия, когда младенец заплакал, она попыталась его успокоить, сдавив руками шею и голову мальчика. Ребенок скончался. Родителей девушки в этот момент не было дома.

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