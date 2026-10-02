Российского вратаря "Нью-Йорк Рейнджерс" Шестеркина признали игроком дня в НХЛ

Фото: ТАСС/AP/Frank Franklin II

Российского хоккеиста и вратаря "Нью-Йорк Рейнджерс" Игоря Шестеркина назвали лучшим игроком дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на сайт турнира.

Во время игры с клубом "Тампа-Бэй Лайтнинг" спортсмен смог забросить шайбу в ворота соперника. Это первый вратарский гол в истории клуба и первый в карьере Шестеркина.

Как рассказал сам хоккеист, после удара он не увидел, куда упала шайба, но по реакции публики и товарищей догадался, что попал. По итогам матча "Нью-Йорк Рейнджерс" одержал победу со счетом 5:1.

Ранее российский нападающий и капитан хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз" НХЛ Александр Овечкин попал в заявку на первый матч нового сезона против "Каролины Харрикейнс".

Всего на игру в составе "Кэпиталз" заявлены 23 хоккеиста: два вратаря, семь защитников и 14 игроков линии атаки. Матч между двумя командами состоится в ночь с 2 на 3 октября, стартовое вбрасывание пройдет в 02:00 по московскому времени.