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02 октября, 12:41

Происшествия

Пьяный мужчина осквернил братскую могилу в Воронежской области

Фото: sledcom.ru

24-летний житель села Петропавловка Воронежской области поджег цветочный венок на воинском захоронении "Братская могила № 236". Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на СУ Следственного комитета России по региону.

Согласно данным следствия, инцидент произошел в сентябре. Молодой человек находился на территории мемориального комплекса в нетрезвом виде и поджег возложенный венок. В захоронении покоятся 454 красноармейца, имена 184 из которых до сих пор неизвестны.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения. Возбуждено уголовное дело по статье "Осквернение воинского захоронения". Максимальная санкция – до 5 лет лишения свободы.

Ранее мужчина в Саратовской области проехал на машине по мемориалу в честь красноармейцев, погибших в Гражданскую войну 1917–1922 годов и ВОВ. Суд приговорил злоумышленника к 4 годам колонии общего режима.

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