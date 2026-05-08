Житель Саратовской области получил 4 года за осквернение воинского захоронения

Суд в Саратовской области приговорил мужчину, который осквернил воинское захоронение, к 4 годам колонии общего режима. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 29 сентября 2025 года в городе Калининске. Как следует из материалов дела, 20-летний житель хутора Круглый, который ранее был судим, проехал на машине по мемориалу в честь красноармейцев, погибших в Гражданскую войну 1917–1922 годов и ВОВ.

Мемориал представляет собой скульптурную композицию "Клятва" с Вечным огнем и братской могилой. Рассмотрев материалы следствия, суд признал злоумышленника виновным в осквернении воинского захоронения.

В пресс-службе Калининского районного суда уточнили, что мужчина свою вину признал и раскаялся в содеянном. Он также просил назначить наказание, не связанное с лишением свободы, однако судья проигнорировал это пожелание.

Ранее в Новосибирске приговорили 33-летнюю местную жительницу к условному сроку за осквернение Вечного огня. Женщина легла около чаши и подожгла сигарету от пламени, чем оскорбила символ воинской славы России и память защитников Отечества. Свои действия она сфотографировала на телефон и выложила в интернет.

