01 апреля, 16:55
Пьяная женщина в Кургане прикурила сигарету от Вечного огня
Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Курганской области"
Пьяная женщина в Кургане прикурила сигарету от Вечного огня у Обелиска Победы, сообщила пресс-служба СУ СК России по Курганской области.
Инцидент произошел 26 марта. Женщина 1974 года рождения, прикурившая от огня, попала на камеру видеонаблюдения. В свою очередь, сотрудники полиции, которые осуществляли патрулирование территории города, пресекли противоправные действия.
Возбуждено уголовное дело по статье "Реабилитация нацизма". В настоящий момент женщина дала признательные показания. В ближайшее время ей официально предъявят обвинения.
Ранее в Новосибирске приговорили 33-летнюю местную жительницу к условному сроку за осквернение Вечного огня. Женщина легла около чаши и подожгла сигарету от пламени, чем оскорбила символ воинской славы России и память защитников Отечества. Свои действия она сфотографировала на телефон и выложила в интернет.