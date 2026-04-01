Москвича осудили на 2,5 года за публичное осквернение символа воинской славы

Мужчину приговорили к 2,5 года колонии за публичное осквернение символа воинской славы в Подмосковье, передала пресс-служба столичной прокуратуры.

Ранее судимый 39-летний Андрей Скутин признан виновным по статье "Реабилитация нацизма, совершенная публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет".

Установлено, что 8 мая 2025 года Скутин находился в подъезде одного из домов по Садовому проезду в городе Подольске Московской области. Используя техническое устройство, которое обеспечивало доступ к интернету, мужчина в прямой трансляции осквернил символ воинской славы России.

Помимо этого, злоумышленника лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, размещением статей и комментариев в интернете на 3 года.

Ранее в Новосибирске приговорили 33-летнюю местную жительницу к условному сроку за осквернение Вечного огня. Женщина легла около чаши и подожгла сигарету от пламени, чем оскорбила символ воинской славы России и память защитников Отечества. Свои действия она сфотографировала на телефон и выложила в интернет.

