В Воронеже возбуждено дело после видео подростка с рэпом на братской могиле

Фото: depositphotos/andreyuu

Уголовное дело об осквернении воинских захоронений возбуждено в Воронеже после публикации видеозаписи подростка с включенным рэпом на могильной плите, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК России.

По данным ведомства, инцидент произошел на братской могиле в сквере ВГАУ. В одном из телеграм-каналов уточнялось, что подросток залез ногами на могильную плиту с перечнем погибших солдат Великой Отечественной войны, включил англоязычный рэп и снял это на видео.

Ранее дело завели по факту повреждения обелиска "Воин-освободитель" в подмосковных Мытищах. По данным СМИ, дети залезли на мемориал и сорвали несколько табличек.

В свою очередь, Госдума приняла закон о введении уголовной ответственности за осквернение воинских захоронений. Документ предусматривает за эти действия наказание по аналогии с действующим законодательством за уничтожение или повреждение захоронений, памятников, стел и обелисков. Максимальное наказание на такое преступление – 5 лет лишения свободы.