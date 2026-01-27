Форма поиска по сайту

27 января, 18:02

Политика

Киргизия подала иск к России из-за полисов ОМС для семей мигрантов

Фото: ТАСС/Владислав Ногай

Киргизия подала иск к России в суд Евразийского экономического союза (ЕАЭС) из-за проблем с выдачей полисов обязательного медицинского страхования членам семей трудовых мигрантов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на председателя Фонда ОМС республики Азамата Муканова.

Он объяснил, что Россия якобы отказывается выдавать полисы членам семей мигрантов, поэтому Киргизия обратилась по этому поводу в суд. По мнению Муканова, есть признаки нарушений соглашений, принятых в рамках ЕАЭС. Заседание суда уже состоялось, а решение ожидается примерно через две недели.

При этом в ходе заседания комитета парламента Киргизии по труду, здравоохранению, делам женщин и социальным вопросам депутаты призвали активизировать переговоры с российской стороной по упрощению получения полиса ОМС.

Ранее СМИ сообщали, что в 2026 году Киргизия якобы запретит въезд в страну россиянам по внутренним паспортам. Позже в МИД страны указали, что эта информация не соответствует действительности и власти не будут вводить подобную норму.

