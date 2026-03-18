Блогер Лерчек рассказала о своем состоянии после начала курса химиотерапии

Блогер Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина) рассказала подписчикам о своем состоянии после начала курса иммунной терапии. Кадры в Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) опубликовал ее возлюбленный Луис Сквиччиарини, сообщает News.ru.

Чекалина отметила, что сохраняет хорошее настроение и не сталкивается с типичными побочными эффектами медицинских ситуаций. Кроме того, ее не тошнит. Блогер добавила, что прислушивается к своему организму и старается сохранять позитивный настрой в процессе лечения.

О болезни Чекалиной стало известно вскоре после рождения четвертого ребенка в феврале 2026 года. Сначала у нее нашли злокачественные клетки и метастазы в легких, а затем подтвердили рак желудка четвертой стадии.

Блогер начала проходить курс химиотерапии, лучевую терапию. Ей также провели операцию по удалению новообразования в позвонках. Ее дети от брака с Артемом Чекалиным сейчас живут с отцом и знают о болезни матери.

Экс-супругов обвиняют в выводе за границу более 250 миллионов рублей с использованием подложных документов. Под домашний арест их отправили осенью 2024 года. Лерчек вину не признает, ее экс-супруг сознался в неуплате налогов, но отрицает причастность к выводу средств.

На фоне тяжелого состояния здоровья Гагаринский суд Москвы по ходатайству прокуратуры смягчил меру пресечения – домашний арест заменен запретом определенных действий. Блогеру разрешено пользоваться интернетом только для посещения медицинских и образовательных сайтов, а также страниц судов. Уголовное дело в отношении нее приостановлено до выздоровления.

Помимо этого, до 31 марта отложено рассмотрение заявления ФНС России о банкротстве блогера. Представитель Лерчек Максим Курносов заявил, что ее долг перед ФНС полностью погашен – он передал суду документ о перечислении 16 марта 176 миллионов рублей на налоговый счет блогера.

