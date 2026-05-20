20 мая, 03:47

Минобрнауки заявило о готовности возобновить студенческие обмены с США

Россия готова обсудить возобновление студенческих обменов с США при заинтересованности американской стороны. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на Минобрнауки.

В ведомстве напомнили, что РФ проводит многовекторную гуманитарную политику и развивает культурные, образовательные и прочие обмены с заинтересованными партнерами из всех государств, включая недружественные, согласно концепции, утвержденной президентом РФ в сентябре 2022 года.

На сегодняшний день в российских вузах обучаются 97 американских студентов. Минобрнауки открыто к обсуждению встречных шагов и договоренностей по студенческим обменам, которые были достигнуты в ходе визита депутатов Госдумы в США.

Зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова рассказала, что российские законодатели на встрече с американскими коллегами обсудили возможное возобновление обмена студентами на уровне отдельных университетов. Речь пока не идет о запуске массовых обменов.

По данным Минобрнауки, в 2025 году в России стало больше студентов из Латвии и Эстонии. Эти две страны вместе с Украиной входят в топ-3 недружественных стран по числу студентов, которые обучаются в российских вузах.

Также в России стало немного больше студентов из Норвегии, Новой Зеландии, Румынии и с Кипра. По остальным недружественным странам отмечается спад. Например, студентов из Литвы раньше было 163 человека, а теперь их стало 153.

